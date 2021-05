Nach Jahren der Dürre und der Belastung durch den Borkenkäfer wird die Buche immer stärker zum Problemfall im baden-württembergischen Wald. Forstminister Peter Hauk (CDU) schlägt deshalb Alarm: Allein im vergangenen Vierteljahr seien bereits 170.000 Kubikmeter Buchen-Schadholz eingeschlagen worden, warnte er am Donnerstag in Stuttgart. Im gesamten vergangenen Jahr waren es lediglich 220.000 Kubikmeter gewesen. Besonders stark seien die Schäden laut Hauk an alten Buchen in den nördlichen Teilen der Regionen Rhein-Neckar, Mittlerer Oberrhein, Nordschwarzwald, Stuttgart und Heilbronn-Franken aufgetreten. "Die Trockenschäden sind direkte Folgen des Klimawandels", so Hauk. Nach der Fichte ist die Buche mit einem Anteil von rund 22 Prozent die zweithäufigste Baumart in Baden-Württemberg.