Verfassungsschutzpräsidentin: Spionageabwehr wird uns beschäftigen

Die Präsidentin des Landesamts für Verfassungsschutz in Baden-Württemberg, Beate Bube, rechnet damit, dass sich die Behörde in nächster Zeit stark mit Spionageabwehr befassen muss. Das sagte sie am Donnerstag in Stuttgart. Vor dem Hintergrund des Kriegs gegen die Ukraine stehe aktuell Russland im Fokus.