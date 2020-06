per Mail teilen

Seit Restaurants und Gaststätten wieder geöffnet sind, müssen Gäste dort Kontaktdaten angeben. Nach vier Wochen müssen die Betriebe diese vernichten. Einfach zerreißen reicht nicht, warnt der Landesdatenschützer.

Dass Gäste in der Corona-Krise ihre Kontaktdaten zum Beispiel beim Restaurantbesuch angeben müssen, hält Landesdatenschutzbeauftragter Stefan Brink für sinnvoll. Das sei nötig, um die Verbreitung des Virus weiter einzudämmen. Ist ein Gast infiziert, können die Gesundheitsämter nur so Kontaktpersonen finden und informieren.

Dauer 2:20 min Sendezeit 19:30 Uhr Sender SWR Fernsehen BW Brink: "Gäste haben nicht immer Verständnis und wehren sich manchmal" Der Landesdatenschutzbeauftragter Stefan Brink hat keine grundsätzlichen Bedenken gegen die Erhebung von Kontaktdaten in Gaststätten. Das sei nötig, um die Verbreitung von Corona weiter einzudämmen. Aber Gäste hätten nicht immer Verständnis für diese Maßnahmen. Video herunterladen (5,8 MB | MP4)

Welche Informationen im Restaurant hinterlassen werden müssen Bei jedem Restaurant-Besuch muss der Wirt den Namen und die Telefonnummer oder Adresse des Gastes speichern. Wer diese Daten nicht hergeben will, darf auch kein Restaurant besuchen. Mit den Daten sollen im Falle eines Falles mögliche Infektionsketten zurückverfolgt werden. Vier Wochen nach dem Restaurantbesuch muss der Wirt die Daten wieder löschen. Er darf sie auch nicht zu irgendeinem anderen Zweck verwenden.

Daten müssen getrennt erhoben werden

Berufsbedingt am Herzen liegt Brink aber der datenschutzkonforme Umgang mit den Informationen: Nicht zulässig sei zum Beispiel, wenn Kontaktdaten anderer für Gäste einsehbar sind. "Es geht die Gäste schlicht und ergreifend nichts an, wer vorher sonst noch im Lokal war", konstatiert der Landesdatenschutzbeauftragte. Die Daten müssten daher getrennt erhoben werden, so Brink, zum Beispiel auf einzelnen Blättern.

Der Landesdatenschutzbeauftragte Stefan Brink. (Archiv) SWR

Außerdem müssen die Informationen nach vier Wochen vernichtet werden. Sie einfach nur zu zerreißen und in den Papierkorb werfen reicht da nicht. Dafür sei ein Aktenvernichter notwendig. Für Betriebe, die keinen besitzen, sucht der Landesdatenschutzbeauftragte derzeit noch nach einer Lösung. Er könne sich vorstellen, dass die Industrie- und Handelskammern das Vernichten der Daten übernehmen könnten, sagte Brink dem SWR.