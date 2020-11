In den USA ist die Briefwahl durch Corona in den Fokus gerückt wie nie. Auch bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg im März könnte sie entscheidend werden. Die Grünen wollen sie vereinfachen, die CDU hat Bedenken.

Die Grünen-Fraktion will die Hürden für die Abstimmung per Brief bei der kommenden Landtagswahl senken. Dafür sollen die Briefwahlunterlagen gleich mit der Wahlbenachrichtigung verschickt werden. Die Grünen stellen sich damit hinter einen Vorschlag des Gemeindetags, der zu Corona-Zeiten gerne möglichst viele Menschen zum Wählen über den Postweg bringen würde. Denn die Kommunen sehen Schwierigkeiten auf sich zukommen: So könnten sich für die Wahllokale beispielsweise nicht genug Helfer finden.

Wahlrechtsänderung notwendig

Um den Vorschlag umzusetzen, wäre allerdings eine Wahlrechtsänderung nötig, bei der die CDU-Fraktion mitziehen müsste. Doch die hat bisher verfassungsrechtliche Bedenken. Das Wahlgeheimnis sei bei der Briefwahl beispielsweise nicht so gut gewährleistet wie im Wahllokal. Die Briefwahl sei deshalb nur als Ausnahme vorgesehen - und so soll es aus Sicht der CDU-Fraktion auch bleiben.

Wenn sich die Regierungsfraktionen nicht einigen, können die Wählern natürlich trotzdem per Brief wählen. Allerdings müssen sie die Unterlagen dazu selbst beantragen.

Das Wahlrecht in Baden-Württemberg: Bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg hat der Wähler eine Stimme. Eine Zweitstimme kennt das Wahlrecht nicht. Der Kandidat, der in den 70 Wahlkreisen die meisten Stimmen erhält, zieht ins Parlament in Stuttgart ein. Weitere 50 Sitze sind Zweitmandate. Sie gehen an die Kandidaten, die zwar ihren Wahlkreis nicht gewonnen haben, aber im Vergleich zu anderen Kandidaten ihrer Partei in einem der vier Regierungsbezirke die meisten Stimmen erhalten haben. Das ist die sogenannte Zweitauszählung. Zuständig für die Kandidatenaufstellung zur Landtagswahl sind die Parteien in den Wahlkreisen. Eine Reform des Landtagswahlrechts ist unter Grün-Schwarz gescheitert.

Diskussionen über Briefwahl auch in Rheinland-Pfalz

Im kommenden Jahr finden auch in Rheinland-Pfalz Landtagswahlen statt. Und auch dort spielt das Thema Briefwahl eine große Rolle. Der Landeswahlleiter, Marcel Hürter, hat zuletzt vorgeschlagen, die Abstimmung im Notfall ausschließlich per Briefwahl zu organisieren - sollte die Zahl der Corona-Infektionen zu sehr steigen. Derzeit lasse man vorsorglich 3,2 Millionen Briefwahlumschläge drucken. Damit sei im Extremfall ein 100-prozentiger Briefwahlbedarf abgedeckt.

Briefwahl bei Stuttgarter OB-Wahl stark nachgefragt

Wie wichtig die Briefwahl derzeit für die Menschen ist, zeigt sich derzeit auch in Stuttgart. Die Briefwahl zur OB-Wahl dort am Sonntag ist so stark nachgefragt wie noch nie. Laut Stadtverwaltung wurden die Briefwahlunterlagen über 110.000 Mal beantragt, bis Mittwochmittag waren schon rund 70.000 Stimmen abgegeben worden.