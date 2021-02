per Mail teilen

Rund zwei Wochen vor der Landtagswahl in Baden-Württemberg zeichnet sich der Trend zur Briefwahl ab. Bei zahlreichen Wahlkreisen ist die Nachfrage danach schon jetzt höher als bei der gesamten Landtagswahl vor fünf Jahren.

Wegen der Corona-Krise und der Sorge vor Infektionen wird sich die Zahl der Briefwähler bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg so stark erhöhen wie nie zuvor. In zahlreichen Wahlkreisen wurden bereits jetzt mehr Unterlagen für die Briefwahl beantragt als bei der gesamten Landtagswahl vor fünf Jahren, wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur ergeben hat.

Waldshut-Tiengen rechnet mit doppelt so vielen Anträgen

"Wir erwarten, dass sich etwa 50 Prozent der Wählerinnen und Wähler für die Briefwahl entscheiden", sagte ein Sprecher der Stadt Heidelberg. Auch in Esslingen und Stuttgart, Karlsruhe und Offenburg gehen die Wahlleiter von deutlich mehr Briefwählern aus. "Wir rechnen mit mindestens doppelt so vielen Anträgen", hieß es unter anderem in Waldshut-Tiengen. Das Wahlbüro der Stadt Baden-Baden sagte dem SWR, es rechne mit bis zu 12.000 Briefwahlunterlagen. Um dies zu stemmen, wurden in Baden-Baden zwei neue Briefwahlbezirke gebildet.

Im Jahr 2016 hatte landesweit etwa jeder fünfte Wähler (21 Prozent) bei der Landtagswahl seine Stimme auf dem Postweg abgegeben. Vor 25 Jahren war es noch etwa jeder zehnte Wähler (11 Prozent). Auf die Wahlbeteiligung wirkt sich die hohe Zahl der Briefwähler aber kaum aus, heißt es in den Rathäusern. "In der Regel steigt die Wahlbeteiligung durch die Briefwahl nicht. Es ändert sich nur der Abstimmungsweg", sagte ein Sprecher der Stadt Offenburg.

Briefwahl könnte CDU und Grünen nützen

Nach Einschätzung des Politikwissenschaftlers Uwe Jun von der Universität Trier, könnten von der Briefwahl vor allem die CDU und die Grünen profitieren. "Viele CDU-Wähler empfinden das Wählen als eine Art Staatsbürgerpflicht", sagte Jun. "Die Grünen haben dagegen die größte politikinteressierte Klientel." Seine Studien hätten zudem gezeigt, dass es der SPD oft schwerfalle, ihre vergleichsweise älteren Wähler bei der Briefwahl zu mobilisieren.

Für die AfD sei diese dagegen am schwierigsten. Grundsätzlich machten besonders an der Politik interessierte Menschen stärker von der Briefwahl Gebrauch. "Viele AfD-Wähler sind weniger politikinteressiert und entscheiden sich eher kurzfristig", sagte Jun am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. Der Politikwissenschaftler rechnet damit, dass mindestens jeder zweite Wähler seine Stimme auf dem Postweg abgeben wird. Unklar sei noch, ob die derzeitige Popularität der vorzeitigen Stimmabgabe auch bei künftigen Wahlen vergleichbar stark genutzt werde. "Es kann schon sein, dass viele Wähler nun gute Erfahrungen damit machen und deshalb bei der Briefwahl bleiben", sagte Jun.

Panne beim Versand der Briefwahlunterlagen

Beim Versand einiger Briefwahlunterlagen wurden für die Landtagswahlen in Baden-Württemberg doppelt so viele versendet als vorgesehen. Nach einer Abfrage bei 1.101 Gemeinden im Land wurde am Mittwoch bekannt, dass mindestens 880 Wählerinnen und Wähler die Unterlagen zweifach erhielten. Dies teilte Landeswahlleiterin Cornelia Nesch mit. Die betroffenen Wahlscheine, würden von den Gemeinden für ungültig erklärt. Die meisten betroffenen Wahlberechtigten hätten bereits einen neuen Wahlschein mit neuer Wahlschein-Nummer erhalten.

Die Panne sei durch sogenannte Druckwiederholungen entstanden, die vom Bearbeiter bei der Gemeinde jederzeit manuell ausgelöst werden könnten. "Warum es zu den Mehrfachversendungen kam, kann letztlich nur die betroffene Kommune beantworten", so Nesch. Wie der SWR am Dienstag berichtete, waren allein in Bad Krozingen mindestens 91 Fälle bekannt.