In der Lidl-Zentrale in Neckarsulm ist am Mittwochnachmittag eine Brief- oder Paketbombe explodiert. Das Verwaltungsgebäude wurde geräumt, nach ersten Erkenntnissen wurden drei Menschen verletzt.

Sendung am Mi , 17.2.2021 18:00 Uhr, SWR Aktuell Baden-Württemberg, SWR Fernsehen BW