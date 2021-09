Brezeln für Radler im Berufsverkehr

Mit einer ausgefallenen Aktionswoche will das baden-württembergische Verkehrsministerium Pendlern das Fahrrad schmackhaft machen. Zwischen dem 20. Und 24. September bekommen alle, die morgens mit dem Fahrrad unterwegs sind, eine Gratisbrezel geschenkt. So will das Ministerium für einen klimafreundlichen Berufsverkehr werben. Dafür arbeitet das Amt mit der Arbeitsgemeinschaft Fahrrad- und Fußgängerfreundlicher Kommunen in Baden-Württemberg sowie 550 Bäckereibetrieben im Land zusammen. Wer einen Fahrradhelm vorzeigen kann, darf sich in der Aktionswoche bis 10 Uhr morgens eine Brezel in einer der Filialen abholen. Pro Filiale stehen hierfür 20 bis 75 Brezeln am Tag bereit.