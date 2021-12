per Mail teilen

Frank Brettschneider, Politikwissenschaftler an der Universität Hohenheim, fordert in der Corona-Pandemie mehr Handeln und klare Worte von der Politik. In der Bevölkerung herrsche Frustration, weil die Menschen schon weiter gewesen seien, als Politikerinnen und Politiker, sagte Brettschneider im SWR. Man habe zu lange auf das "Prinzip Hoffnung" gesetzt.