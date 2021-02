Die baden-württembergische Landesregierung hat am Montag Förderbescheide über 100 Millionen Euro für den Breitbandausbau im Land übergeben. Damit seien in dieser Wahlperiode mehr als eine Milliarde Euro an Zuschüssen für das schnelle Internet im Land geflossen, teilte Digitalisierungsminister Thomas Strobl (CDU) mit. Die Fördersumme stieg demnach im Vergleich zur vorigen Wahlperiode um das Zehnfache. Die aktuellen Förderbescheide kommen der Stadt Blaubeuren (Alb-Donau-Kreis), den Stadtwerken Göppingen sowie drei Landkreisen zugute. Im Kreis Breisgau-Hochschwarzwald wird ein Zweckverband aus sechs Gemeinden von dem Fördergeld profitieren, im Kreis Emmendingen sollen mithilfe der Zuschüsse die letzten Lücken in einem kreisweiten Gigabit-Netz geschlossen werden. Im Enzkreis sollen in Straubenhardt, Ötisheim und Birkenfeld knapp 10.000 neue Glasfaseranschlüsse entstehen.