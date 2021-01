per Mail teilen

Die Bad Rappenauerin Patricia Centner hat ihr Brautkleid dem guten Zweck gespendet. Eigentlich sollte es in einem Second-Hand-Laden verkauft werden - jetzt wurden daraus Engelskleider für Sternenkinder.

Sie haben für reichlich Schlagzeilen gesorgt: die 130 Braut- und Festkleider, die Ende Dezember in einer Second-Hand-Boutique in Obersulm (Kreis Heilbronn) beschlagnahmt wurden. Die Ladenbesitzerin hatte nach Geschäftsaufgabe die Kommissionsware nicht an die Besitzerinnen zurückgegeben, deswegen wurde das Ganze ein Fall für die Polizei.

Brautkleid für einen guten Zweck

Auch das Brautkleid von Patricia Centner aus Bad Rappenau (Kreis Heilbronn) war unter den beschlagnahmten Kleidern. Nachdem sie es bei der Polizei abgeholt hatte, stand für die 33-Jährige fest, dass sie die Robe nicht behalten wollte. Sofort hatte sie die Idee: Aus dem Brautkleid sollten Engelskleider werden - für vor, während oder kurz nach der Geburt verstorbene Babys, sogenannte Sternenkinder.

Genäht wurden die seidenweichen Umschlagtäschchen von Patricia Centers Mitarbeiterinnen an der GRN-Klinik Sinsheim (Rhein-Neckar-Kreis), wo sie die hauswirtschaftliche Betriebsleiterin ist. 25 Engelskleidchen sind entstanden, freut sich Patricia Centner, deren Aktion auf sehr gute Resonanz stieß. Sie bekäme von vielen Seiten Brautkleider angeboten, die jetzt auch umgenäht werden sollen, sagte sie dem SWR. Derzeit ist Patricia Centner im Gespräch mit einer Ärztin der GRN-Klinik, wie man das Projekt weiterentwickeln könnte.