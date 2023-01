Zugverkehr zwischen BW und Paris auch am Mittwoch eingeschränkt

Nach einem Feuer am Pariser Gare de l'Est fallen weiter Verbindungen zwischen BW und Frankreich aus. Lediglich ein Drittel der Züge wird am Mittwoch fahren, einige zum Gare du Nord.

Brandstifter haben am Dienstag den Pariser Bahnhof Gare de l'Est fast vollständig lahmgelegt. Der Bahnverkehr wurde wegen einer massiven Signalstörung, die durch ein Feuer in einem Kabelschacht ausgelöst worden war, mitten im morgendlichen Berufsverkehr unterbrochen, wie die französische Bahn SNCF mitteilte. Zugausfälle gibt es nach wie vor auch auf den Strecken nach Baden-Württemberg.

Verbindungen nach Stuttgart und Karlsruhe betroffen

Nach Angaben der Deutschen Bahn fielen die ICE-Züge zwischen Paris und Deutschland zum großen Teil aus. Dazu gehören die Verbindungen nach Stuttgart mit Zwischenhalt in Karlsruhe und nach Frankfurt (Main). Einzelne ICE-Züge begannen und endeten in Straßburg statt Paris.

Einschränkungen auch noch am Mittwoch

Laut SNCF kommt es auch am Mittwoch noch zu starken Einschränkungen. Auf der Hochgeschwindigkeitsstrecke zwischen Paris und deutschen Bahnhöfen werde nur ein Drittel der geplanten TGV-Züge fahren. Einige Verbindungen werden statt den Gare de l'Est den nahe gelegenen Gare du Nord anfahren. Reisende sollten sich vorab informieren - oder die Zugfahrt wenn möglich verschieben.

+++UPDATE+++ Vandalismusschäden bei der SNCF in #Paris-#Est (Gare de l’Est). Leider kommt es weiterhin zu Zugausfällen und Verspätungen. Mehr auf https://t.co/1RQL3VwEeg https://t.co/h1fid2dGfR

Brandstifter hatten Kabelschacht aufgebrochen

Nach Polizeiangaben hatten die Brandstifter am frühen Morgen einen Kabelschacht in Vaires-sur-Marne östlich von Paris aufgebrochen und die Kabel angezündet. Ohne diese Kabel, die Signale an die Stellwerke weiterleiten, sei ein sicherer Zugverkehr nicht möglich, sagte Anne-Marie Palmier vom Schienennetz-Betreiber SNCF Réseau. Hinweise auf die Brandstifter und ihre Motive gab es zunächst nicht. Am Gare de l'Est, einem der sechs großen Pariser Bahnhöfe, wurden im vergangenen Jahr nach Angaben der SNCF fast 28 Millionen Reisende gezählt.