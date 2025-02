Nach der Abstimmung von Union und AfD im Bundestag für eine verschärfte Migrationspolitik wird bundesweit zu Protesten dagegen aufgerufen. Am Donnerstag gab es erste Veranstaltungen in BW - mehr sollen am Wochenende folgen.

Das Vorgehen der Union, sich bei der Migrationspolitik mithilfe der AfD eine Bundestagsmehrheit verschafft zu haben, sorgt für Protest. Am Donnerstag demonstrierten tausende Menschen in mehreren Städten Baden-Württembergs und ganz Deutschland gegen die gemeinsame Abstimmung von Union und AfD.

"Brandmauer verteidigen": Rund 15.000 Menschen in Freiburg

So ging die die Polizei in Freiburg in einer Schätzung gegenüber dem SWR am Donnerstagabend von etwa 15.000 Demonstrantinnen und Demonstranten aus. Unter dem Motto "Brandmauer verteidigen" versammelten sich die Menschen am Platz der Alten Synagoge in der Altstadt. Die Demonstration sei friedlich abgelaufen, so ein Sprecher.

Rund 15.000 Menschen demonstrieren in Freiburg auf dem Platz der Alten Synagoge gegen die Migrationspolitik der Union. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Philipp von Ditfurth

In der Landeshauptstadt Stuttgart kamen laut Veranstalter etwa 500 bis 600 Menschen zu einer Demo auf den Schlossplatz. Die Veranstaltung verlief friedlich. Hier soll am Wochenende wieder demonstriert werden.

Mehr als 2.000 Menschen bei Demo in Heidelberg

In Heidelberg demonstrierten nach einer Schätzung der Polizei am Donnerstagabend etwa 2.000 bis 2.500 Menschen unter dem Motto "Brandmauer gegen Brandstifter" für das Recht auf Asyl. Der Veranstalter sprach sogar von 4.000 Demonstrantinnen und Demonstranten. Offiziell angemeldet waren 300 Menschen. Veranstalter der Demo war das Heidelberger Bündnis "Kein Schritt nach rechts" .

Proteste auch in Karlsruhe und Konstanz

Auf dem Marktplatz in Karlsruhe demonstrierten etwa 350 Menschen gegen die Verschärfung des Asylrechts. Aufgerufen zu der Kundgebung hatte die "Seebrücke Karlsruhe" unter dem Motto "Die Brandmauer brennt!".

Zu einer Mahnwache gegen die Entscheidung im Bundestag sind laut Einschätzung der Polizei in Konstanz rund 550 Menschen zusammengekommen. Die Aktion verlief friedlich. Grüne, SPD und Linke in Konstanz hatten dazu aufgerufen. Angemeldet hatten die Organisatoren rund 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Man sei sehr froh, dass so viele Leute gekommen seien, obwohl die Mahnwache so kurzfristig angekündigt wurde, so die Organisatoren.

Tausende Menschen in ganz Deutschland gehen auf die Straße

Auch in Berlin und anderen Städten in Deutschland gingen Tausende Menschen auf die Straße. Der Unmut der Demonstrierenden richtete sich vor allem gegen die Abstimmung am Mittwoch im Bundestag. Dort hatte die Union mit der AfD und der FDP den Fünf-Punkte-Plan von CDU-Chef Friedrich Merz für eine schärfere Migrationspolitik durchgebracht. Erstmals beschaffte die AfD dabei im Plenum eine Mehrheit.