Mehrere Oberbürgermeister und Landräte in Baden-Württemberg haben in der Migrationsdebatte erneut einen Brandbrief an Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) geschrieben. Sie fordern mehr Hilfe bei der Unterbringung unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge. Unterzeichnet haben den Brief unter anderem die Rathauschefs von Karlsruhe, Mannheim und Freiburg, dazu die Landräte für die Kreise Breisgau-Hochschwarzwald, Konstanz, Lörrach und den Ortenaukreis.