In Ulm hat es am Samstag einen Brandanschlag auf die Synagoge am Weinhof gegeben. Eine Ecke des Gebäudes ist durch das Feuer geschwärzt. Verletzt wurde nach bisherigen Erkenntnissen niemand.

Sendung am Sa. , 5.6.2021 18:00 Uhr, SWR Aktuell Baden-Württemberg, SWR Fernsehen BW