Am Montag beginnt die Schule nach den Sommerferien in Baden-Württemberg. Corona sorgt dafür, dass sich vieles ändert und die Vorbereitungen für den Schulstart laufen. In Rheinland-Pfalz läuft der Unterricht schon seit gut drei Wochen - unter Corona-Bedingungen. Zum Beispiel an Ludwigshafener Realschule. mehr...