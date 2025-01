Kerzen als Auslöser für Brand mit zwei Toten?

In einem Haus in Stuttgart-Feuerbach ist ein älteres Ehepaar bei einem Brand ums Leben gekommen. Sieben weitere Menschen konnten sich laut Feuerwehr rechtzeitig in Sicherheit bringen. Der Brand könnte entstanden sein, weil das Ehepaar echte Kerzen an seinem Weihnachtsbaum benutzt hatte. Die Kriminalpolizei soll jetzt die Brandursache ermitteln.