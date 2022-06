per Mail teilen

Bei einem Feuer in einem Einfamilienhaus in Kraichtal-Unteröwisheim (Landkreis Karlsruhe) sind am Dienstagmittag vier Menschen ums Leben gekommen - eine Mutter und drei Kinder. Zunächst war eines der Kinder noch vermisst worden. Inzwischen ist klar, dass auch dieses Kind bei dem Brand ums Leben gekommen ist. Die Ursache des Feuers ist noch vollkommen unklar.