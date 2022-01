per Mail teilen

Beim Brand eines denkmalgeschützten Hauses in St. Blasien (Kreis Waldshut) ist ein Millionenschaden entstanden. Drei Menschen erlitten leichte Verletzungen durch Rauchgas. Laut Polizei war das Gebäude, eine denkmalgeschützte Jugendstilvilla, am Sonntag gegen 22 Uhr in Brand geraten. SWR-Reporterin Tabea Günzler berichtet.