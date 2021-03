Mehrere Verletzte bei Brand in Bühler Seniorenheim

Anlage vorerst unbewohnbar Mehrere Verletzte bei Brand in Bühler Seniorenheim

Bei einem Brand in einer Senioren-Wohnanlage in Bühl (Kreis Rastatt) sind laut Polizei mehrere Menschen verletzt worden. In der Anlage befinden sich 25 Wohnungen, alle Bewohner mussten ihre Wohnungen verlassen.