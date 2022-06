Hoher Schaden bei Brand einer landwirtschaftlichen Halle

Beim Brand einer landwirtschaftlichen Halle in Obersontheim (Kreis Schwäbisch-Hall) ist am Dienstagabend ein Schaden in Höhe von etwa einer halben Million Euro entstanden. Laut Polizei brach das Feuer aus bislang ungeklärter Ursache gegen 18:30 Uhr in der Halle aus. Hunderte Heuballen und einige landwirtschaftliche Maschinen wurden beschädigt. Menschen oder Tiere kamen nach Polizeiangaben nicht zu Schaden. Die Feuerwehr war mit insgesamt 157 Einsatzkräften vor Ort. Wegen der Löscharbeiten muss die K2627 zwischen Mittelfischach und Oberfischach weiterhin gesperrt bleiben, so die Polizei Aalen in einer Mitteilung in der Nacht. Die Löscharbeiten würden noch bis in die Morgenstunden dauern.