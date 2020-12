Elf Verletzte bei Brand in Ellwanger Mehrfamilienhaus

Möglicherweise technischer Defekt Elf Verletzte bei Brand in Ellwanger Mehrfamilienhaus

Bei einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Ellwangen sind am Donnerstagabend elf Bewohner verletzt worden, einer davon schwer. Die Bewohner erlitten Rauchvergiftungen.