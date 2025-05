So war das vermutlich nicht geplant: Eine kleine Feuerwerkseinlage bei seiner Hochzeit endete für einen 30-Jährigen im Kreis Rottweil mit einem völlig zerstörten Auto.

Ein Bräutigam hat auf seiner Hochzeit in Oberndorf am Neckar (Kreis Rottweil) ein Feuerwerk veranstaltet - und damit sein Auto in Brand gesetzt. Das Auto des Mannes wurde am Samstag vollständig zerstört, zwei weitere Fahrzeuge wurden durch die Hitze beschädigt, wie die Polizei mitteilte.

Feuerwerksbatterie unter Auto geschoben

Den Angaben zufolge zündete der 30-Jährige das Feuerwerk auf dem Parkplatz des Sportplatzes in Oberndorf am Neckar. Danach habe er die leere Feuerwerksbatterie unter sein Auto geschoben. Die Polizei geht davon aus, dass das Feuerwerk noch nicht vollständig erloschen war und unter dem Wagen erneut anfing zu brennen.

Bei dem Brand wurde niemand verletzt, so die Polizei. Der Schaden belaufe sich auf rund 25.000 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Brandstiftung. Es müsse unter anderem überprüft werden, ob das Feuerwerk angemeldet war, und ob die Sicherheitsbestimmungen eingehalten wurden.