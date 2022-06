per Mail teilen

Die Narren und Närrinnen in Baden-Württemberg haben am Fastnachtsdienstag doppelt eingeschränkt gefeiert: Zum einen mussten Corona-Regeln eingehalten werden, zum anderen warf der Krieg in der Ukraine seine Schatten über das närrische Treiben. Die Sigmaringer Narren-Zunft "Vetter Guser" hat trotzdem "gebräutelt", wie es Tradition ist - wenn auch ein wenig anders als sonst.