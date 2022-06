Kleinere Brände durch Trockenheit und Hitze in Baden-Württemberg

Die Menschen im Land schwitzen - bei Temperaturen knapp unter 40 Grad leidet auch die Natur.

Wegen der hohen Temperaturen und Trockenheit ist es in Baden-Württemberg bereits zu Bränden gekommen. Wie die Feuerwehr mitteilte, hat es am Freitagabend in einem Waldgebiet in Stuttgart auf einer Fläche von 40 Quadratmetern gebrannt. Die Nachlöscharbeiten hätten sich schwierig gestaltet, da der Boden zum Teil aufgebrochen werden musste, um letzte Glutnester zu löschen. Auslöser soll laut Polizei ein unkontrolliertes Lagerfeuer gewesen sein.

In einem Stuttgarter Waldgebiet hat es am Freitagabend auf einer Fläche von 40 Quadratmetern gebrannt. Feuerwehr Stuttgart

Ebenso geriet am Freitag im Ortenaukreis eine gemähte und völlig ausgetrocknete Wiese bei Meißenheim in Brand. Ein knapper Quadratkilometer der Wiese brannte ab. In Malsch (Kreis Karlsruhe) brannte am Samstagnachmittag in der Nähe eines Modellflugplatzes ein abgeerntetes Getreidefeld. Auslöser für das Feuer waren wohl Glasscherben, die durch die Sonneneinstrahlung das Feld erhitzten, sagte eine Sprecherin der Polizei. Die Feuerwehr habe den Brand schnell löschen können. Ein Bauer habe zudem mit einem Pflug einen Kreis um den Brand gezogen, damit sich das Feuer nicht weiter ausbreiten konnte.

DWD: Temperaturen bis 37 Grad möglich

Für das Wochenende sagt der Deutsche Wetterdienst (DWD) fast in ganz Baden-Württemberg die höchste und zweithöchste der fünf Stufen des Waldbrandgefahrenindex voraus. Die Temperaturen können vereinzelt auf bis zu 37 Grad klettern. Am Samstagnachmittag wurden den Meteorologen zufolge verbreitet Temperaturen weit über 30 Grad gemessen. Deutschlandweit an erster Stelle lag Waghäusel-Kirrlach (Kreis Karlsruhe) am Oberrhein mit 36,4 Grad. In Pforzheim war es am Mittag heißer als in Palma de Mallorca in Spanien.

Sind diese extremen Werte Folgen des Klimawandels? "Das kann man mit großer Sicherheit sagen", so SWR-Klimaexperte Werner Eckert. Bei kaum einem Ereignis sei der Zusammenhang so gut belegt wie bei Hitzewellen.

Lauterbach: Vor allem Ältere müssen genug trinken

Auch Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach machte sich Gedanken über die hohen Temperaturen. Der SPD-Politiker mahnte, auf ältere Menschen zu achten. Auf Twitter schrieb Lauterbach: "Bitte achten Sie darauf, dass gerade ältere Menschen heute genug trinken".

Das twitterte Lauterbach

Badeunfall in Immenstaad am Bodensee

In Immenstaad (Bodenseekreis) wurde am Samstagmorgen eine 73-jährige Frau aus dem Wasser gerettet. Sie wollte nach Angaben der Wasserschutzpolizei zur Badeplattform des Strandbades schwimmen und konnte sich auf halber Strecke nicht mehr über Wasser halten. Die Frau wurde von ihrem Mann, einem weiteren Badegast und einer Aufsichtsperson des Strandbades an Land gebracht und dort versorgt. Anschließend wurde sie von einem Rettungswagen in das Krankenhaus Friedrichshafen gebracht.

Die Wasserschutzpolizei riet, bei den derzeitig hohen Temperaturen immer ausreichend zu trinken und langsam ins Wasser zu gehen um den Kreislauf nicht zusätzlich zu belasten.

Nach Hitze am Tag folgt warme Nacht

An Rhein und Tauber dürfte auf den heißen Samstag eine tropische Nacht folgen. Temperaturtiefstwerte von knapp über 20 Grad seien möglich, wie die Meteorologen vorhersagten. Kühler wird es demnach lediglich in manchen Flussauen mit 14 Grad, bevor die Sonne am Sonntag wieder alles gibt und die Menschen erneut schwitzen lässt. Ab dem Mittag seien dann aber einzelne Hitzegewitter möglich sowie Starkregen und Sturmböen.

Meteorologe: Kommunen müssen Bürger rechtzeitig vor Hitze warnen

Angesichts der hohen Temperaturen sieht der Meteorologe Andreas Matzarakis auch die Kommunen in der Pflicht, Menschen rechtzeitig vor Hitze zu warnen. Der Experte des DWD sieht in den Hitzeaktionsplänen in Deutschland eine gute Grundlage, um auf kommunaler Ebene reagieren zu können.

"Doch die Umsetzung obliegt natürlich den Städten und Kommunen, den Regierungspräsidien und Landkreisen. Und die sind oft nicht informiert und vorbereitet", sagte Matzarakis der "Badischen Zeitung".

"Auf badisch gesagt: Nur Dubel gehen in der Hitze joggen."

Wenn man sehe, dass eine Hitzewelle im Anmarsch sei, müsse man die Bürger warnen und über das richtige Verhalten aufklären. "Also: Viel trinken, Sonne meiden, Aktivitäten reduzieren", erklärte der Professor für Umweltmeteorologie an der Universität Freiburg. Auch er betonte: Wichtig sei, dass man auf ältere Mitmenschen achte, die bei solchen Temperaturen besonders gefährdet seien.