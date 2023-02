An den Kindertagesstätten in Baden-Württemberg fehlt es an Erzieherinnen und Erziehern. Deshalb verkürzen immer mehr Kommunen die Öffnungszeiten. Eltern in Schorndorf gingen aus Protest im Januar sogar so weit, dass sie ihre Kinder bewusst nicht rechtzeitig abholten - woraufhin die Stadt mögliche Sanktionen einführte.