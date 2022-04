Ein Arsenal aus Stich- und Kriegswaffen sowie Nazi-Devotionalien hat die Polizei im Haus eines am Mittwoch in Boxberg-Bobstadt festgenommen Mannes gefunden. Laut Polizei soll der 54-Jährige der sogenannten "Reichsbürger"-Szene angehören. Der Mann hatte beim Zugriff der Polizei am Mittwochmorgen einen Polizeibeamten mit einer Schusswaffe verwundet. Bei einer Pressekonferenz am Donnerstag präsentierten die Ermittler die nun beschlagnahmten Beweismittel.