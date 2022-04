Nach der Festnahme eines mutmaßlichen sogenannten "Reichsbürgers" wegen illegalen Waffenbesitzes in Boxberg-Bobstadt (Main-Tauber-Kreis) ermittelt der Generalbundesanwalt. Auf den ersten Blick scheinen rechtsextreme Umtriebe und Waffenlager so gar nicht in das idyllische Dorf zu passen. Doch der Schein trügt: In den vergangenen Jahren haben in dem Ort mehrfach Rechtsrock-Konzerte stattgefunden, die auch noch von einem Mitglied des Ortschaftsrats organisiert wurden.