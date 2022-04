Bosch übernimmt Experten für autonomes Fahren

per Mail teilen

Der weltgrößte Autozulieferer Bosch erweitert seine Expertise im Bereich autonomes Fahren. Dem Handelsblatt zufolge übernimmt der Konzern das britische Start-Up „Five“ mit 140 Beschäftigten an sechs Standorten in Großbritannien. Das Unternehmen liefert Programme, mit denen Ingenieure Software für automatisiertes Fahren erstellen können und hat eine Cloud, in der die fertige Software getestet werden kann. Durch die Übernahme werde man selbstfahrende Autos schneller auf die Straße bringen können, sagte der Chef der Bosch-Spezialsparte für autonomes Fahren, Mathias Pillin dem Handelsblatt.

Details zum Kaufpreis nannte er nicht. Die Verträge seien Anfang April unterschrieben worden. Im Januar hatten Bosch und Volkswagen eine Kooperation angekündigt. Sie gilt bei der Entwicklung von Roboterautos als erste Zusammenarbeit zwischen Autokonzern und Zulieferer auf Augenhöhe. Erste Funktionen wie automatische Abstandshalter in allen Modellen sollen im nächsten Jahr auf den Markt kommen. Vermutlich mit Blick auf diese für Bosch wichtige Zusammenarbeit mit Europas größtem Autohersteller ist das britische Start-Up übernommen worden.