Der Wandel der Automobilindustrie hin zur Elektromobilität betrifft auch die Bosch-Gruppe mit Sitz in Stuttgart. Noch macht sie 60 Prozent ihres Umsatzes als Zulieferer von Autoteilen, noch überwiegend für Autos mit Verbrennungsmotor. Doch künftig will sich der Konzern verstärkt auf das Geschäft mit Fahrzeug-Software konzentrieren, etwa für automatisiertes Fahren. Das betonte Bosch am Mittwoch bei seinem Tech Day.