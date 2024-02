per Mail teilen

Vor Weihnachten hat der Automobilzulieferer den ersten Einschnitt beim Personal angekündigt. Häppchenweise kamen dann die nächsten Meldungen zum Personalabbau. Insgesamt sollen 3.000 Stellen wegfallen - auch an vielen Standorten in Baden-Württemberg. Damit will sich das Unternehmen wettbewerbsfähig für die Zukunft machen.