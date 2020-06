Bosch wird mehrere tausend weitere Arbeitsplätze abbauen. Das hat der Autozulieferer aus Gerlingen (Kreis Ludwigsburg) gegenüber dem SWR bestätigt. Der Personalabbau solle aber möglichst sozial-verträglich gestaltet werden. "Wir schauen uns jeden Standort einzeln an und ermitteln den Anpassungsbedarf", so Vorstandschef Volkmar Denner. Grund für den Stellenabbau ist die wirtschaftliche Lage aufgrund der Corona-Krise. Ende April hatte Bosch wegen der Pandemie mit einem Rückgang der Autoproduktion um 20 Prozent gerechnet. Denner hält es für möglich, dass das Unternehmen in diesem Jahr in die roten Zahlen rutscht.