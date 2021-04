Der Autozulieferer Bosch stellt seine Produktion im Werk Bietigheim-Bissingen (Kreis Ludwigsburg) bis Ende 2021 endgültig ein. Betroffen sind 290 Mitarbeitende. Für sie gebe es einen Sozialplan, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Mit dem Betriebsrat wurde unter anderem ein Abfindungsprogramm, Vorruhestandsregelungen und die Möglichkeit zum Wechsel in eine Transfergesellschaft vereinbart. Außerdem sollen die Mitarbeitenden bei der Suche nach einem alternativen Arbeitsplatz im Bosch-Konzern unterstützt werden. Zuletzt waren die Verhandlungen zwischen Unternehmen und Betriebsrat über eine Fortführung der Produktion in der Einigungsstelle gescheitert. Der Entwicklungsbereich im Bosch-Werk in Bietigheim-Bissingen mit 250 Beschäftigten bleibt erhalten.