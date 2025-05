per Mail teilen

In Leinfelden-Echterdingen im Kreis Esslingen haben Beschäftigte gegen die geplante Werksschließung von Bosch Power Tools demonstriert. Von den Plänen des Unternehmens sind 230 Arbeitsplätze betroffen. Zu der Kundgebung hatte die IG Metall aufgerufen. Derzeit werden in Leinfelden-Echterdingen noch Elektrowerkzeuge, Gartengeräte und auch Messtechnik hergestellt. Nach 2026 soll Bosch Power Tools in Ungarn die Produktion teilweise übernehmen.