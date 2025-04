per Mail teilen

Der Technologiekonzern Bosch plant Schließungen zweier Werke seiner Werkzeugsparte bis 2026. In Leinfelden bei Stuttgart und in Sachsen wird die Produktion eingestellt, und nach Ungarn verlagert. In Leinfelden sind rund 230 Beschäftigte betroffen. Laut Thomas Donato, Vorsitzender des Bereichsvorstands Bosch Power Tools, geht es dabei um die langfristige Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens.