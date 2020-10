Die Gewerkschaft IG Metall hatte zur Menschenkette gegen die Sparpläne beim Technologieunternehmen Bosch in Stuttgart-Feuerbach aufgerufen. Rund 2.500 Beschäftigte nahmen teil.

Bei strömendem Regen waren die Bosch-Mitarbeiter in Stuttgart-Feuerbach vor die Werkstore gekommen und hatten eine mehrere Kilometer lange Menschenkette gebildet. Damit wollten sie gegen die geplanten Sparmaßnahmen protestieren. Die Aktion sollte auch die Solidarität unter den Beschäftigten symbolisieren.

Gewerkschaft will alle Beschäftigten mitnehmen

Angesichts von Corona-Pandemie und Diesel-Krise fürchten die Beschäftigten um ihre Zukunft, so der Betriebsratschef Frank Sell. Ziel sei es, mit allen Beschäftigten durch die Krise zu kommen.

Bosch spricht von historischem Wandel

Der Chef der Bosch-Antriebssparte Uwe Gackstatter sprach gegenüber dem SWR von einem historischen Wandel in der Automobilbranche. Das Unternehmen wolle aber betriebsbedingte Kündigungen vermeiden und zunächst auf Vorruhestandsregelungen und Umschulungen setzen.

IG Metall fordert klare Perspektiven bei Bosch

Nach Angaben von Betriebsrat und IG Metall blicken 14.500 Bosch-Beschäftigte in Feuerbach in eine ungewisse Zukunft. An der Menschenkette beteiligten sich auch Beschäftigte aus Schwieberdingen, als Zeichen der Solidarität. Die Beschäftigten und der Betriebsrat fordern eine klare Perspektive für Produktion, Verwaltung, IT und Entwicklung.

Das Unternehmen hatte im vergangenen Jahr bekannt gegeben, in den kommenden zwei Jahren 1.600 Stellen in Feuerbach und Schwieberdingen streichen zu wollen. Bis Ende 2022 hatte sich Bosch verpflichtet, auf betriebsbedingte Kündigungen zu verzichten.