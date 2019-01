Vollautomatisierte Autos, Kleinbusse oder Lkw: Auf der Elektronikmesse CES in Las Vegas stellten Autohersteller ihre neuesten Entwicklungen vor. Mit dabei waren auch Daimler und Bosch.

Für Autobauer und deren Zulieferer gewinnt die amerikanische Elektronikmesse Consumer Electronics Show (CES) zunehmend an Bedeutung. Auch der Stuttgarter Autobauer Daimler und der Elektronikkonzern Bosch stellten ihre neuesten Entwicklungen in Las Vegas vor. Eine halbe Milliarde Euro will etwa Daimler in den nächsten Jahren allein in die Entwicklung von hochautomatisierten Lkw stecken. Das hat der Konzern vor Eröffnung der Elektronikmesse angekündigt. Damit hebe man die Automatisierung von Lastwagen und Transportern "auf ein neues Level", so Daimler.

Mit einem Shuttle-Konzeptfahrzeug feierte Bosch auf der CES "Weltpremiere". Pressestelle Bosch

Bosch zeigt selbstfahrenden Mini-Bus

Bosch zeigte auf der CES ein neuartiges Konzept-Shuttle als "Weltpremiere", das in Zukunft als eine Art selbstfahrender Mini-Bus im Stadtverkehr unterwegs sein soll. Solche Fahrzeuge würden bereits ab 2020 das Straßenbild in vielen Metropolen prägen können, kündigte Markus Heyn, Mitglied der Bosch-Geschäftsführung, bei der Vorstellung an.

Die deutschen Autobauer und Zulieferer zeigen auf der CES demnach, was sie können. Alleine sind sie mit ihren Angeboten allerdings längst nicht mehr. Auch Anbieter aus den USA und China sind auf der CES sehr präsent. Bis zur tatsächlichen Serienreife der gezeigten Konzeptstudie kann es – bei allem auf der Messe zur Schau getragenen Optimismus – dann doch noch Jahre dauern.