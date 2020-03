Bosch hat ein Analysegerät für einen Schnelltest der durch das Coronavirus ausgelösten Lungenkrankheit Covid-19 entwickelt. Eine Diagnose soll in zweieinhalb Stunden vorliegen.

Bosch Healthcare Solutions bringt einen Schnelltest für die Lungenkrankheit Covid-19 auf den Markt. Das teilte das Unternehmen am Donnerstag in Stuttgart mit. Mit Hilfe des Geräts soll die Lungenkrankheit, die durch das Coronavirus Sars-CoV-2 ausgelöst wird, innerhalb von zweieinhalb Stunden diagnostiziert werden können.

Covid-19 Schnelltest "Vivalytic" von Bosch kann in Krankenhäusern eingesetzt werden

Die Gesundheits-Tochterfirma von Bosch hat das Analysegerät mit dem Namen "Vivalytic" zusammen mit dem nordirischen Medizintechnik-Unternehmen Randox Laboratories Ltd. entwickelt. Nach eigenen Angaben handelt es sich dabei um einen der weltweit ersten vollautomatisierten, molekulardiagnostischen Tests.

Der Test könne direkt am Ort, also in Krankenhäusern oder Arztpraxen, durchgeführt werden. Dadurch entfallen Transportwege und mit dem Coronavirus infizierte Patienten könnten so schneller isoliert werden. Bisherige Tests benötigen in der Regel rund zwei Tage, bis sie ein Ergebnis liefern. "Im Kampf gegen das Coronavirus ist Zeit einer der entscheidenden Faktoren. Eine zuverlässige, schnelle Diagnose direkt vor Ort ohne Umwege - das ist der große Vorteil unserer Lösung", so Volkmar Denner, Vorsitzender der Bosch-Geschäftsführung.

Analysegerät kann neben Covid-19 auch andere Atemwegserkrankungen diagnostizieren

Das Analysegerät kann nach Unternehmensangaben neben der Atemwegserkrankung Covid-19 auch zehn weitere Krankheiten diagnostizieren. So könne auch untersucht werden, ob der Patient an Influenza A oder B erkrankt sei. Insgesamt können zehn Atemwegserkrankungen diagnostiziert werden.

Der neu entwickelte Test werde ab April in Deutschland erhältlich sein. Anschließend soll der Schnelltest auch außerhalb Deutschlands auf den Markt gebracht werden.

Kein Durchbruch, aber ein Puzzleteil: Der Covid-19-Schnelltest von Bosch Ein Ziel der aktuellen Forschung ist es, Covid-19 Patienten möglichst vor Ort und möglichst schnell identifizieren zu können. Bosch hat jetzt ein Gerät, mit dem Praxen und Kliniken vor Ort bestimmte Erreger nachweisen können, so aufgerüstet, dass man damit auch das neue Coronavirus nachweisen kann. Die zweieinhalb Stunden klingen natürlich extrem schnell. Allerdings braucht der PCR-Test, der sonst im Labor durchgeführt wird, auch nicht viel länger - wobei hier noch die Transportzeit zum Labor und eventuelle Wartezeiten hinzukommen, wenn es zu viele Proben gibt, die untersucht werden müssen. Wenn Arztpraxen nun auch direkt vor Ort testen, können damit die großen Labors etwas entlastet werden, allerdings hat nicht jede Praxis so ein Gerät. Laut Bosch sind bis zu zehn Tests binnen 24 Stunden möglich. Der Schnelltest von Bosch ist somit eine hilfreiche Entwicklung, allerdings ist zu erwarten, dass jetzt so ziemlich alle Hersteller ihre Produktpalette um Covid-19-Produkte erweitern. In der Bekämpfung der Pandemie ist das ein Puzzleteil, aber nicht der ganz große Durchbruch. Veronika Simon, SWR-Wissenschaftsredaktion

Genauigkeit des Covid-19 Schnelltests liegt bei 95 Prozent

Nach Angaben von Bosch liege die Genauigkeit des Covid-19-Schnelltest-Analysegeräts Vivalytic bei über 95 Prozent und erfülle damit die von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) geforderten Qualitätstsstandards.

Zur Untersuchung wird dem Patienten ein Abstrich aus der Nase oder dem Rachen genommen. Anschließend wird die Abstrich-Kartusche, die bereits sämtliche für den Test erforderliche Reagenzien enthält, für die Analyse in das Gerät gesteckt.Mit einem Gerät könnten am Tag zehn Tests durchgeführt werden. Die Handhabung sei einfach, sodass keine Zusatzausbildung des Personals nötig sei, so Bosch.

Eine Testkartusche soll einen zweistelligen Eurobetrag kosten. Der Preis des Analysegeräts liege "auf dem Niveau der Konkurrenz".