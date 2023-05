Im vergangenen Jahr hat Bosch seine Umsatz- und Gewinnziele nach eigenen Angaben übertroffen. Das teilte das Unternehmen am Donnerstag in Renningen (Kreis Böblingen) mit. 2022 erreichte Bosch beim Umsatz ein Plus von 12 Prozent auf über 88 Milliarden Euro. Trotz mäßiger Konjunkturaussichten strebt Bosch 2023 ein Umsatzwachstum von bis zu neun Prozent an. Dabei will das Unternehmen auf Wärmepumpen und sein Autogeschäft setzen.