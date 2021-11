Booster-Impfungen: Ulmer STIKO-Chef kündigt Empfehlung für alle ab 18 Jahren an

per Mail teilen

Deutschland diskutiert über die Konsequenzen der vierten Welle. Ein Schwerpunkt liegt in der Auffrischung des Impfschutzes. STIKO-Chef Mertens preschte im TV voran.

Der Vorsitzende der Ständigen Impfkommission (STIKO), der Ulmer Virologe Thomas Mertens, hat am Dienstagabend angekündigt, die Booster-Impfung gegen das Coronavirus für alle Menschen ab 18 Jahren zu empfehlen. In der ZDF-Talkshow von Moderator Markus Lanz teilte Mertens mit, dass die STIKO am Mittwoch erneut über ihre Empfehlung für Booster-Impfungen beraten werde. "Und das wird nicht lange dauern, und dann wird die jetzt von Ihnen reklamierte Empfehlung auch kommen", sagte Mertens.

Auf Nachfrage des Moderators, ab welchem Alter die Stiko die Auffrischungsimpfungen empfehlen will, nannte Mertens das Alter von 18 Jahren.

Das sagte STIKO-Chef Mertens bei "Markus Lanz"

Gesundheitsminister Spahn empfiehlt frühere Booster-Impfung

Unterdessen hat Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) den Ärzten in Deutschland empfohlen, allen Erwachsenen schon vor Ablauf der Sechs-Monatsfrist eine Covid-Auffrischungsimpfung zu geben. "Der gemäß Zulassung vorgesehene Abstand von sechs Monaten zur vollständigen Immunisierung bei Personen ab 18 Jahren ist als zeitliche Richtschnur zu verstehen, der natürlich nicht tagesgenau einzuhalten ist", heißt es in einem Schreiben des geschäftsführenden Minsters und des Vorsitzenden der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, Andreas Gassen, an alle Vertragsärzte in Deutschland, das dem Berliner "Tagesspiegel" vorliegt.

Die Ärzte könnten daher "jede Patientin und jeden Patienten ab 18 Jahren, auch wenn sie nicht zu den Risikogruppen gemäß der aktuellen Stiko-Empfehlung wie ältere Personen, Bewohnerinnen und Bewohner von Pflegeeinrichtungen sowie medizinisches und pflegerisches Personal gehören, zeitnah und auch vor Ablauf der sechs Monate im eigenen Ermessen impfen", schrieben Spahn und Gassen demnach.

Wegen vieler Impfdurchbrüche war zuletzt der Druck gewachsen, trotz der STIKO schon deutlich vor Ablauf von sechs Monaten nach der zweiten Impfung grünes Licht für sogenannte Booster-Impfungen zu geben.

Bei Ärztevertretern und Patientenschützern stoßen diese Forderungen teilweise auf Kritik. "Vor allem bei weniger gefährdeten jüngeren gesunden Menschen ist es nach den bisherigen medizinischen Erkenntnissen nicht erforderlich, auf den Tag genau nach sechs Monaten eine Booster-Impfung durchzuführen", sagte der Vorsitzende des Hausärzteverbands, Ulrich Weigeldt, den Zeitungen der Funke Mediengruppe.

Der Schutz insbesondere vor schweren Verläufen bestehe auch darüber hinaus, betonte Weigeldt. Bei dem Wunsch nach einer Booster-Impfung deutlich vor der Sechsmonatsfrist sei "zu berücksichtigen, dass dies möglicherweise zu Lasten von vulnerablen Patienten erfolgen würde".

Coronavirus-Booster-Impfungen: Hausärzte am Limit

Hausärzte berichten indes von einem regelrechten Ansturm auf die Praxen. Weil Impfzentren geschlossen wurden, sind die niedergelassenen Ärzte erste Anlaufstation und werden zum Teil überrannt. "Was die Booster-Impfung angeht ist die Nachfrage enorm. Deshalb machen wir teilweise schon Impfaktionen am Wochenende", so beispielsweise der Karlsruher Hausarzt Jan Zimmermann. Vor Ort wird immer häufiger von einer Überlastung der Hausarzt-Praxen gesprochen.

Kein Comeback der Impfzentren

Am Dienstag hatte Baden-Württembergs Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne) dem Comeback von Impfzentren, auch unter Verweis auf die hohen Kosten, eine Absage erteilt und auf die Kritik, unter anderem der SPD, reagiert. Die Impfzentren seien für 2.000 Leute am Tag ausgerichtet, "da hätten sich die Leut' verlaufen", sagte Lucha. Hingegen meinte SPD-Fraktionschef Andreas Stoch: "Die Nachfrage ist riesig, und diese Stützpunkte wären jetzt so notwendig wie nie, für das Boostern wie für die Erstimpfungen."

In der vergangenen Woche hatte die Landesregierung eine "Impfoffensive" angekündigt. So sollen künftig rund 155 mobile Impfteams im Einsatz sein, um die Haus- und Fachärztinnen und -ärzte zu unterstützen. Mit diesen mobilen Impfteams werden laut Landesregierung in jedem Stadt- und Landkreis feste regionale Impfstützpunkte eingerichtet - auch, um die Booster-Impfungen voranzutreiben.

Ende Oktober hatte Lucha an die Bevölkerung appelliert, sogenannte Booster-Impfungen wahrzunehmen. Wichtig sei dies vor allem für die Menschen, deren Zweitimpfung länger als sechs Monate zurückliegt. Beim Impfstoff von Johnson & Johnson ist eine Booster-Impfung mit einem mRNA-Impfstoff bereits nach vier Wochen möglich. Gerade bei der Delta-Variante lasse der Impfschutz mit der Zeit nach, hatte Lucha betont.