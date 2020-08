Eine Extra-Zahlung für alle, die in der ersten Reihe stehen und immer wieder mit Corona-Patienten zu tun haben - das hatte Bundesgesundheitsminister Spahn (CDU) groß angekündigt, am Ende ist davon nur ein Teil übrig geblieben: eine Prämie für Beschäftigte in der Altenpflege. Was ist daraus geworden?

Pflegerinnen und Pfleger sollen einen finanziellen Bonus bekommen. Das haben Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) und Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) auf Bundesebene ausgehandelt. Es sollte ein Dankeschön an die Pflegekräfte sein.

Ist die Prämie inzwischen bei den Pflegekräften angekommen?

Ja, viele haben inzwischen ihre Prämie erhalten, und zwar zum 15. Juli. Da gab es Geld für Beschäftigte von Altenpflegeeinrichtungen - und zwar für alle, die nachweisen konnten, dass sie zwischen März und Oktober mindestens drei Monate in einer Pflegeeinrichtung arbeiten. Wer einen Vollzeitjob hat, der hat 1.500 Euro bekommen - davon kommen 1.000 Euro aus dem Bundeshauhalt, der Rest vom Land.

Für Teilzeitbeschäftigte oder Auszubildende gibt es weniger. Und kleinere Prämien gibt es auch für diejenigen, die zwar in einem Pflegeheim arbeiten, aber nicht in der Pflege, sondern an anderer Stelle, zum Beispiel in der Küche.

Insgesamt arbeiten in Baden-Württemberg rund 100.000 Menschen in Pflegeheimen. Wie viele von denen jetzt schon Geld bekommen haben, das ist noch nicht ganz klar. Die Pflegekassen haben sich um die Anträge und Überweisungen gekümmert. Jetzt rechnen sie gerade zusammen, wie viel Geld geflossen ist. Es wird außerdem noch eine zweite Runde geben, für alle, die den Antrag auf ihre Prämie nicht rechtzeitig gestellt haben. Die können das bis November nachholen und sollen dann vor Weihnachten Geld bekommen.

Teilzeitbeschäftigte oder Auszubildende in der Pflege bekommen eine kleineren Bonus. dpa Bildfunk picture alliance / dpa

Was ist denn aus der Prämie für Krankenpfleger geworden?

Da tut sich nach wie vor nichts. In den ersten Plänen hieß es ja: alle Pflegekräfte sollen die einmalige, steuerfreie Prämie bekommen. Dann haben die Gesundheitsminister von Bund und Ländern nachgerechnet, dass das ordentlich was kosten wird - und haben die Pläne wieder eingedampft. Übrig geblieben ist die Prämie für die Beschäftigten in der Altenpflege. Begründung: Die bekommen ohnehin schon etwas weniger Gehalt als ihre Kolleginnen und Kollegen in der Krankenpflege, die haben die finanzielle Anerkennung also noch mehr verdient.

Unterm Strich ganz schön peinlich. Das ist den Gesundheitsministern auch bewusst. Sie versichern jetzt alle, mit einer Prämie sei es sowieso nicht getan. Die Pflegekräfte müssten grundsätzlich mehr Gehalt bekommen. Baden-Württembergs Sozialminister Manfred Lucha (Grüne) zum Beispiel verspricht, er werde sich dafür einsetzen, dass Pflegekräfte besser bezahlt werden. Was daraus wird - ist völlig offen.