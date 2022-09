Der Börsengang des Stuttgarter Autokonzerns Porsche ist einer der größten deutschen Börsengänge aller Zeiten. Mit einem ersten Kurs von 84,00 Euro legten die Vorzugsaktien an der Frankfurter Börse am Donnerstag einen rasanten Start hin. Danach fielen sie zurück, um dann aber komfortabel im Plus zu landen.

Sendung am Do. , 29.9.2022 16:00 Uhr, SWR Aktuell Baden-Württemberg, SWR Fernsehen BW