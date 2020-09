per Mail teilen

Der Bodensee war in den vergangenen Wochen eines der gefragtesten Urlaubsziele in Deutschland. Für die Region ist das allerdings nur ein kleiner Ausgleich für den Komplettausfall im Frühjahr. Damit auch im Herbst das Geschäft noch ein bisschen anhält, hat sich die Marketinggesellschaft "Internationale Bodensee Tourismus" (IBT) etwas ausgedacht: Einheimische bekommen in 40 Hotels besondere Angebote.