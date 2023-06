Der Landesbauernverband ist alarmiert: Denn die Landwirte und Landwirtinnen in Baden-Württemberg leiden unter Saatkrähen. Besonders viele Schäden richten die Vögel in Maisfeldern an: 2022 sind rund ein Drittel aller im Land gemeldeten Schäden an Mais entstanden. Das Problem: Vertreiben lassen sich die Tiere kaum. Ein Besuch im südbadischen Bad Krozingen.