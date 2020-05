In einigen Regionen Deutschlands werden die Blutkonserven knapp. Das geht aus Zahlen des Roten Kreuzes (DRK) hervor, die dem ARD-Hauptstadtstudio vorliegen. Besonders dramatisch ist die Situation in Baden-Württemberg und Hessen.

Es sei der niedrigste Stand, den er in seinem Berufsleben gesehen habe, sagte Eberhard Weck vom gemeinsamen DRK-Blutspendedienst der beiden Länder. Das Rote Kreuz kann dort aktuell nicht einmal den Bedarf eines einzigen Tages decken. Das bedeutet: Nicht dringend notwendige Operationen müssen verschoben werden.

Dauer 1:30 min Sendezeit 19:30 Uhr Sender SWR Fernsehen BW Kliniken gehen die Blutkonserven aus In den Kliniken wird wieder operiert. Doch es fehlt dringend an Blutkonserven. Die Blutspende-Dienste schlagen Alarm. Video herunterladen (3,7 MB | MP4)

Genügend Blutkonserven für Notfälle

Für Notfälle sei man aber gerüstet, heißt es vom Blutspendedienst. Und bei größeren Unglücksfällen würden die Dienste aus anderen Ländern aushelfen, zum Beispiel aus Bayern. Dort ist die Situation aktuell eher entspannt - man käme mit dem Blutkonserven-Vorrat etwa viereinhalb Tage über die Runden. Das ist der normale Standard.

Große Blutspende-Termine an Firmen und Unis abgesagt

Grund für die Knappheit an Blutkonserven ist, dass wegen Corona viele Blutspende-Termine abgesagt werden mussten - zum Beispiel in Zusammenarbeit mit großen Firmen, in denen viele im Homeoffice sind. Auch Spendetage an Universitäten mussten ausfallen.

Das Problem: Nach der Zwangspause durch die Corona-Pandemie fangen die Krankenhäuser auch verstärkt wieder an, planbare und bislang zurückgestellte Operationen durchzuführen. Dafür brauchen sie eben wieder mehr Blut als bisher.

Blut - das flüssige Organ (18.5.2020 Rundum gesund ∙ SWR Fernsehen):

Hintergrund: