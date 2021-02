In Baden-Württemberg sollen voraussichtlich ab März Gärtnereien, Gartenmärkte und Blumenläden nach wochenlangem Corona-Lockdown wieder öffnen dürfen.

Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) habe eine entsprechende Vorlage für die Kabinettssitzung am Dienstag in Auftrag gegeben, sagte Regierungssprecher Rudi Hoogvliet. "Wir tendieren zu einer Öffnung am 1. März", so Hoogvliet.

Bayern machte den Anfang

Zuvor hatte bereits Bayern eine Öffnung zu Anfang März angekündigt. Hoogvliet erklärte, man stimme sich auch noch mit den anderen Nachbarländern Rheinland-Pfalz und Hessen ab, wobei in Hessen Gärtnereien und Blumenläden schon geöffnet sind.

Mit Maske schützt sich eine Mitarbeiterin in Willsbach (Kreis Heilbronn) in ihrem Blumenladen vor einer Infektion. SWR

Sorge vor Infektionen mit Coronavirus

Nach Angaben des Floristenverbands gibt es allein in Baden-Württemberg 1.200 Blumenläden. Was weitere Lockerungen des Lockdowns angeht, zeigte sich der Regierungssprecher Rudi Hoogvliet zurückhaltend. Zwar seien die Infektionszahlen landesweit mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von um die 40 bundesweit weiter am niedrigsten. Allerdings stagnieren die Zahlen im Moment. Man müsse angesichts der Auswirkungen der Corona-Mutationen Vorsicht walten lassen. Über weitere Öffnungen soll am 3. März die nächste Ministerpräsidentenkonferenz mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) entscheiden.