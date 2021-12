Antisemitismusbeauftragter auf "Antisemiten-Liste" des Wiesenthal-Zentrums

Das Wiesenthal-Zentrum mit Sitz in Los Angeles führt auf seiner weltweiten "Antisemiten-Liste" 2021 den Antisemitismusbeauftragten des Landes Baden-Württemberg, Michael Blume. Seit 2019 habe Blume anti-jüdische, anti-israelische und konspirative Twitter-Accounts gelikt und Beiträge weiterverbreitet, hieß es in der Begründung der am Dienstagabend vorgestellten Top Ten der weltweit schwersten antisemitischen Vorfälle. Zudem habe Blume einen Facebook-Post gelikt, der Zionisten mit Nazis verglichen habe. Um welche Posts und welche Accounts es sich genau handelte, schrieb die Organisation nicht. Auf dem offiziellen Twitter-Account des Antisemitismusbeauftragten hieß es am Dienstagabend, die Vorwürfe hielten "nicht einmal einer oberflächlichen Überprüfung stand". Als Beispiel wurden die kritisierten Facebook-Posts genannt, da Blume seinen Account bereits 2019 geschlossen habe. Klare Unterstützung bekam Blume auch von den Israelitischen Religionsgemeinschaften (IRG) in Baden-Württemberg. "Einen Brückenbauer zwischen Baden-Württemberg und Israel auf eine gemeinsame Liste mit Feinden Israels zu setzen ist ungeheuerlich", heißt es in einer Stellungnahme. Der menschenrechtspolitische Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion, Jürgen Braun, aus Waiblingen hingegen forderte, Blume "umgehend" zu entlassen. "Der Kampf gegen Antisemitismus muss sich nach den Erfahrungen von Juden richten. Nicht nach ideologischen Konzepten linker Funktionäre in Deutschland", so Braun.