In Baden-Württemberg und anderen Bundesländern führt die Polizei am Mittwoch verstärkt Geschwindigkeitskontrollen durch. Der sogenannte Blitzermarathon wird auf europäischer Ebene koordiniert.

Mit breit angelegten Geschwindigkeitskontrollen will die Polizei seit Mittwochmorgen 6 Uhr in mehreren Bundesländern Raser ausbremsen. Auch Baden-Württemberg beteiligt sich. Wie das Innenministerium in Stuttgart mitteilte, setzt die Polizei dabei 24 Stunden lang neben mobilen Geschwindigkeitsmessgeräten und zivilen Video-Fahrzeugen auch Blitzanhänger - sogenannte Enforcement Trailer - ein.

Verstärkte Kontrollen zum Beispiel in Mannheim

Allein in Mannheim sind 20 Blitzer und acht Kontrollstellen aufgebaut. Der Speed-Marathon, so Siegfried Kollmar, Vizepräsident der Mannheimer Polizei, soll die Menschen sensibilisieren.

Ulmer Polizei gibt Blitzerstandorte nicht bekannt

In der Region Donau-Iller und in Ostwürttemberg wird ebenfalls verstärkt geblitzt. Die genauen Standorte gibt das Polizeipräsidium Ulm nicht bekannt. Der neue Blitzanhänger steht beispielsweise neben der Fahrbahn an der B10 bei Ulm-West. Auch für den Raum Pforzheim bestätigt die Polizei, dass am Mittwoch mehr Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt werden. Neben Baden-Württemberg beteiligen sich auch die angrenzenden Bundesländer Bayern, Hessen und Rheinland-Pfalz an dem Blitzermarathon

Auch jenseits der deutschen Grenzen wird verstärkt geblitzt.

Organisiert wird der Speedmarathon, wie der Kontrolltag auch genannt wird, vom europaweiten Polizeinetzwerk "European Roads Policing Network" (Roadpol). Das Ziel: Die Zahl der Unfallopfer senken. Auch in mehreren europäischen Nachbarländern wird geblitzt. Das Innenministerium in Stuttgart will am Donnerstagvormittag Ergebnisse aus Baden-Württemberg bekannt geben.