"Blitzermarathon": Finanziell profitieren vor allem die Städte und Kommunen

Am Donnerstag hat die Polizei in BW intensive Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Dass die Aktion auch Geld einbrachte, spielt für das Innenministerium angeblich keine Rolle.

In ganz Baden-Württemberg hat die Polizei am Donnerstag besonders intensive Geschwindigkeitskontrollen bei Autofahrerinnen und Autofahrern durchgeführt. Beim sogenannten Blitzermarathon stehe die Sicherheit der Verkehrsteilnehmer über allem, wie Renato Gigliotti, Pressesprecher des Innenministeriums auf SWR-Anfrage unterstrich. Schließlich habe es 2021 allein 126 Verkehrstote im Zusammenhang mit überhöhter Geschwindigkeit im Land gegeben. Die Einnahmen durch die zu erwartenden Bußgelder würden überhaupt keine Rolle spielen, versicherte er: "Daher wird auch dort kontrolliert, wo in der Vergangenheit bereits etwas passiert ist und nicht dort, wo wir am meisten Geld verdienen."

253 Fahrverbote als Folge des diesjährigen Blitzermarathons

Für die Polizei und das Innenministerium wäre es der größte Erfolg, wenn es gar keine Verstöße und damit Bußgelder gäbe, sagte Gigliotti. Allerdings sprechen die Ergebnisse des Blitzermarathons eine andere Sprache. Wie das Innenministerium am Freitag mitteilte, wurden am Donnerstag rund 15.500 Verstöße festgestellt, bei denen 253 Fahrerinnen und Fahrer mit einem Fahrverbot rechnen müssen.

Die Anzahl an verhängten Fahrverboten ist im Vergleich zum Blitzermarathon des letzten Jahres rückläufig. Damals hatte es für 287 Raser Fahrverbote gegeben. Da der Bußgeldkatalog Ende des vergangenen Jahres angepasst und deutlich verschärft wurde, dürften die Verstöße die Raser nun aber mehr Geld kosten. Obwohl das Innenministerium mit dem Blitzermarathon nichts verdienen möchte, hat es die genauen Kontrollstandorte im Vorfeld nicht veröffentlicht. Andere Bundesländer, wie beispielsweise Bayern, gehen da einen anderen Weg und haben die Messstellen bekannt gegeben.

Ziel ist es, die Raser überall den ganzen Tag auszubremsen

Gigliotti begründete die Vorgehensweise in Baden-Württemberg mit einem ganzheitlichen Ansatz. Ziel sei es gewesen, dass sich die Autofahrerinnen und Autofahrer den ganzen Tag und überall an das Tempolimit halten. Wenn die Messstellen bekannt seien, habe das den Effekt, dass die Raser nur kurzzeitig abbremsten und dann wieder beschleunigten.

Ohnehin profitiere Baden-Württemberg selbst finanziell kaum vom "Blitzermarathon". Einzig die Bußgelder von Verstößen auf Autobahnen müssten an das Land gezahlt werden, erläuterte der Pressesprecher. Alle anderen Einnahmen gehen - abhängig vom Standort des Blitzers - an die Städte und Kommunen.

Rund 1.300 Beamte waren im Einsatz

Wie viele Beamte im ganzen Land für den "Blitzermarathon" im Einsatz sind, wollte das Innenministerium im Vorfeld nicht preisgeben. Am Freitag wurden aber auch diese Zahlen in einer Pressemitteilung veröffentlicht. Demnach überprüften rund 1.300 Polizistinnen und Polizisten an 450 Messstellen mehr als 200.000 Fahrzeuge. Auch Städte und Kommunen beteiligten sich, wodurch insgesamt knapp 400.000 Fahrzeuge gemessen werden konnten. Dabei kamen sämtliche verfügbaren Geschwindigkeitsmessgeräte, zum Beispiel Handlasermessgeräte und Großgeräte zum Einsatz. Der Blitzermarathon 2022 war damit noch umfangreicher angelegt, als der im Vorjahr.