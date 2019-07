Umstrittene Blitzer können in Baden-Württemberg weiter eingesetzt werden, obwohl im Saarland nach einem Gerichtsentscheid die Anlagen nicht mehr genutzt werden dürfen. Das hat das Verkehrsministerium mitgeteilt.

Der saarländische Verfassungsgerichtshof hatte Blitzer eines bestimmten Typs verboten. In Baden-Württemberg werden die Anlagen weiter eingesetzt. Ein Urteil des saarländischen Verfassungsgerichtshofs habe auf Baden-Württemberg keine Auswirkung, teilte das Verkehrsministerium am Montag in einem Rundbrief an die Bußgeldbehörden mit.

Der saarländische Verfassungsgerichtshof hatte beanstandet, die Jenoptik-Geräte würden die Daten nicht lange genug speichern, um einen Geschwindigkeitsverstoß in einem Gerichtsverfahren überprüfen zu können. Daran, dass die Messungen korrekt sind, bestehe jedoch kein Zweifel. Die Blitzer sind ordnungsgemäß von der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt zugelassen.

Rund 160 betroffene Anlagen in BW

In Baden-Württemberg hätten Gerichte den Fall bislang anders bewertet, so das Ministerium. Im Land gibt es rund 160 Anlagen des betroffenen Typs "Traffistar S350". Sie sind unter anderem in Ulm, Konstanz, Friedrichshafen, Leinfelden-Echterdingen (Kreis Esslingen), Donaueschingen (Schwarzwald-Baar-Kreis) und Albstadt (Zollernalbkreis) im Einsatz.

Auch mehrere andere Landkreise haben die Blitzer angeschafft. Die Landespolizei nutzt sie nicht. Einige Gemeinden in Baden-Württemberg hatten wegen des Urteils aus dem Saarland entschieden, die betreffenden Radaranlagen zunächst nicht weiter zu nutzen. Jenoptik hat mittlerweile ein Softwareupdate angekündigt, damit Rohmessdaten länger gespeichert werden können.