Der diesjährige "Blitzermarathon" steht in BW an. Wo stehen die meisten Blitzer? Was passiert mit den Einnahmen? Wie hoch sind die Strafen? Die wichtigsten Fragen und Antworten.

In der kommenden Woche wird in Baden-Württemberg vermehrt geblitzt. Denn im Rahmen der bundesweiten "Speedweek", die vom 7. bis zum 13. April dauert, wird es besonders viele Geschwindigkeitskontrollen geben. Zudem findet am Mittwoch, 9. April, ein "Blitzermarathon" statt.

Bereits nach dem tödlichen Unfall in Ludwigsburg, bei dem zwei unbeteiligte Frauen bei einem mutmaßlichen Autorennen ums Leben kamen, gab es Forderungen vehementer gegen Raser vorzugehen. Der Allgemeine Deutsche Automobil-Club (ADAC) Württemberg begrüßt Aktionen wie die "Speedweek".

ADAC findet den "Blitzermarathon" sinnvoll

Der Verkehrsclub teilte auf Anfrage des SWR mit, dass solche Aktionen einen Beitrag zur Verkehrssicherheit leisten. Zudem mache die "Speedweek" den Verkehrsteilnehmenden die Gefahren des zu schnellen Fahrens bewusst und helfe bei der Sensibilisierung der Autofahrerinnen und Autofahrer.

Laut ADAC ist es sinnvoll, in Streckenabschnitten und Gebieten mit hoher Gefährdungslage mehr Blitzer aufzustellen. Denn genau an diesen Stellen sei die Gefahr wegen zu hoher Geschwindigkeit besonders groß. Wir beantworten die wichtigsten Fragen zu der Aktion.

Bei der bundesweiten "Speedweek" werden Tempokontrollen ab Montag, 7. April, vermehrt. Der Höhepunkt der Aktion wird der "Blitzermarathon" am Mittwoch, 9. April, sein. Dabei soll vorrangig der Berufsverkehr am Morgen und am Abend strenger kontrolliert werden. Im Gegensatz zu anderen Bundesländern werden in Baden-Württemberg die Standorte der Blitzer nicht vorab veröffentlicht.

Grundsätzlich gilt, dass Blitzer überall aufgestellt werden dürfen, wo es die zuständige Behörde für wichtig hält. Denn die rechtlichen Grundlagen für die Geschwindigkeitsmessungen liegen bei den Ländern. In Baden-Württemberg muss es beispielsweise keinen Mindestabstand zwischen Verkehrsschild und Blitzer geben. Üblich sind in anderen Bundesländern Abstände zwischen 75 und 200 Metern.

Grundsätzlich gilt: Je großer die Stadt, desto mehr Blitzer. Ein direkter Vergleich ergibt in diesem konkreten Fall also keinen Sinn. Die Anwaltskanzlei Goldenstein setzt jedoch jedes Jahr die Anzahl der Blitzer in Relation zu der Größe der Stadt und veröffentlicht eine Liste der 40 größten Städte Deutschlands.

Was die Anzahl der festen Blitzeranlagen angeht, stand der Liste nach Freiburg im Jahr 2024 bundesweit auf Platz eins. Dort standen pro Tag je 1.000 Hektar Straßenfläche 35 Blitzer. Karlsruhe liegt im Ranking auf Platz vier und Stuttgart auf Platz sechs.

Was die mobilen Stationen angeht, sieht das Ranking anders aus: Dort schloss Mannheim auf dem dritten Platz ab, mit 2,6 mobilen Blitzer pro 1.000 Hektar Straßenfläche.

Nein, wer während der Woche geblitzt wird, muss mit den gleichen Sanktionen rechnen wie zu anderen Zeiten. Welche Strafe verhängt wird, ergibt sich aus dem Bußgeldkatalog.

Im vergangenen Jahr hat die Polizei in Baden-Württemberg bei der Aktionswoche mehr als 71.000 Fahrzeuge geblitzt. Davon sind fast 13.000 mehr als 21 Kilometer pro Stunde zu schnell gefahren. Laut Innenministerium mussten mehr als 900 Betroffene mit einem Fahrverbot rechnen.

Die Polizei in Baden-Württemberg stellte 2024 mehr als 1,6 Millionen Verstöße gegen die Geschwindigkeitsbegrenzung fest - etwa 147.000 mehr als 2023, wie das Innenministerium mitteilte. Zusätzlich zur Polizei gingen auch Kommunen, Städte und Landratsämter gegen Temposünder vor. Deren Statistik lag dem Ministerium noch nicht vor.

Selbst in kleinen Städten in Baden-Württemberg kommen durch Bußgelder wegen zu schnellen Fahrens Millionenbeträge zusammen. Das ergab eine Umfrage der Deutschen-Presse-Agentur. Die Stadt Stuttgart hat beispielsweise im vergangenen Jahr durch Bußgelder im fließenden Verkehr mehr als 18 Millionen Euro eingenommen, wobei diese nicht nur wegen Rasens verhängt wurden.

Eine landesweite Tendenz lässt sich bei den Bußgeldern jedoch nicht feststellen: Während die Einnahmen in Heidelberg von rund 2,1 Millionen Euro im Jahr 2023 auf rund 2,5 Millionen Euro in 2024 stiegen, sanken sie etwa in Mannheim von 5,2 Millionen auf 5,06 Millionen Euro.

Die Auswahl an Blitzer-Apps ist groß: Sie sollen Verkehrsteilnehmende auf Blitzer hinweisen. Vor der Fahrt die Apps zu benutzen, ist laut ADAC nicht illegal, während der Fahrt dürfen die Apps jedoch nicht benutzt werden. Das Oberlandesgericht Karlsruhe hat außerdem 2022 entschieden , dass auch die Beifahrerin oder der Beifahrer die App nicht während der Fahrt benutzen darf.

Wird man von der Polizei mit dem Verdacht angehalten, eine Blitzer-App benutzt zu haben, dürfen die Polizistinnen und Polizisten das Handy überprüfen und gegebenenfalls auch als Beweismittel beschlagnahmen.

Wer eine Blitzer-App benutzt, dem droht eine Ordnungswidrigkeit. Dann winkt ein Bußgeld von 75 Euro und ein Punkt in Flensburg.

Ende März haben Anwohnerinnen und Anwohner in Frittlingen (Kreis Tuttlingen) eine Blitzer-Attrappe aufgestellt, die Autofahrerinnen und Autofahrer zum langsameren Fahren bewegen soll. Der Fake-Blitzer steht am Ortsausgang auf einem Privatgrundstück und sieht täuschend echt aus. Aber ist das überhaupt legal?

Der Fachanwalt für Verkehrsrecht, Ralf Sakowski, sagte der Deutschen-Presse-Agentur, unproblematisch sei der Fake-Blitzer nur, wenn er nicht mit einem richtigen Blitzer verwechselt werden kann. "Umso verwechslungsfähiger (der Fake-Blitzer) ist, umso eher könnten Sie mit dem Gericht Schwierigkeiten bekommen", so Sakowski.

Paul Raboldt aus der SWR-Rechtsredaktion berichtet von dem Fall eines Tischlers, der einen Holz-Blitzer aufstellte und wie ein Gericht dies am Ende bewertete.